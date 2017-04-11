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11 نيسان 2017
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ارسلان: لم نطلع على صيغة القانون التأهيلي بعد والتقسيمات المذهبية يجب ان تدرس بدقة والتأهيل المذهبي عرضة للطعن

ارسلان: لم نطلع على صيغة القانون التأهيلي بعد والتقسيمات المذهبية يجب ان تدرس بدقة والتأهيل المذهبي عرضة للطعن Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيغة,نطلع,ارسلان,
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ارسلان: لم نطلع على صيغة القانون التأهيلي بعد والتقسيمات المذهبية يجب ان تدرس بدقة والتأهيل المذهبي عرضة للطعن
 
 
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