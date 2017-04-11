آخر الأخبار
11 نيسان 2017
11/04/2017 09:49:42
ارسلان: لم نطلع على صيغة القانون التأهيلي بعد والتقسيمات المذهبية يجب ان تدرس بدقة والتأهيل المذهبي عرضة للطعن
ارسلان: لم نطلع على صيغة القانون التأهيلي بعد والتقسيمات المذهبية يجب ان تدرس بدقة والتأهيل المذهبي عرضة للطعن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيغة,نطلع,ارسلان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً