بالفيديو- أبناء يحتجزون والدهم بالسلاسل في السعودية

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تمكنت السلطات السعودية من انقاذ رجل مسنّ في مدينة جدة، قام أبناؤه باحتجازه داخل غرفة، مقيداً بالسلاسل بحجة خوفهم من خروجه من المنزل.ولم يترك الأبناء لأبيهم إلا بعض الاحتياجات البسيطة، ما دفع والدهم لمناشدة الجيران لإنقاذه لكنهم عجزوا عن ذلك بسبب اغلاق نافذة المنزل بإحكام بواسطة الحديد.وكان الابناء قد استأجروا المنزل للوالد منذ حوالى الـ 6 أشهر، ويتفقدون والدهم بين الحين والآخر.وأعلن المتحدث بإسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل عبر تويتر، أن الجهات المعنية تمكنت من الوصول للضحية، وقامت بإنهاء وضعه المأساوي.