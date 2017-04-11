القاء القبض على 10 قراصنة

نجحت القوات الصومالية في دفع عشرة من أفراد مجموعة القراصنة التي اختطفت سفينة شحن هندية إلى الاستسلام واستعانت بأهالي الثلاثة المتبقين لإقناعهم بإلقاء السلاح.

وأنقذت قوات الأمن المحلية سفينة الكوثر الهندية للشحن أمس الاثنين لكن القراصنة الذين احتجزوها في وقت سابق من هذا الشهر هربوا واصطحبوا معهم تسعة من أفراد الطاقم لمقايضتهم بقراصنة مسجونين في الهند.

وقال عمدة مدينة جالكعيو في ولاية جلمدج حرسي يوسف بري إن عشرة من القراصنة استسلموا بعد محاصرتهم وتركوا ثلاثة منهم فقط يحتجزون أفراد الطاقم المختطفين.