المشنوق: 35 نائبا بامكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن،جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وايمن شقير.
وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع في دردشة مع الصحافيين" ان النقاش لم يصل الى نتيجة "، مشيرا الى انه" لم يتم تحديد موعد اخر للجنة".
واعتبر ان " منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد".
وقال:" 35 نائبا بامكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون".
وعلمت الـ LBCI ألا نية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بما ان لا جديد يطرح.
وأفادت المعلومات ان الجلسة التشريعية قائمة يوم الخميس في حال طرح اقتراح قانون التمديد او لا.
وقبيل الاجتماع، وعد وزير الخارجية جبران باسيل بقانون انتخابي جديد، قائلا: "لا ندري متى".
وأكد الوزير بيار بو عاصي أن القوات لن تقبل بأي قانون يعتمد النسبية الكاملة "ونحن مع المختلط."
أما لمشنوق فاستبعد امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الخميس، وفي هذا السياق أكد الوزير علي حسن خليل "ما زال أمامنا متسع من الوقت لعقد جلسة قبل الخميس."