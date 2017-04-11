المشنوق: 35 نائبا بامكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن،جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وايمن شقير.

الإعلان

وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع في دردشة مع الصحافيين" ان النقاش لم يصل الى نتيجة "، مشيرا الى انه" لم يتم تحديد موعد اخر للجنة".

واعتبر ان " منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد".