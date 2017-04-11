الرياشي من الرابية: الساعات المقبلة كفيلة بإظهار موقفنا من التمديد

تأكيد الشراكة بين القوات والتيار

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LBCI News Lebanon

نشطت الاتصالات على خطي معراب الرابية بعدما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة تشريعية لاقرار التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح النائب فتوش.

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فبعد زيارة قصر بعبدا، التقى وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الاعلام ملحم الرياشي رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل والنائبين الان عون وابراهيم كنعان في الرابية، على هامش اجتماع تكتل التغيير والاصلاح.

وأشار الرياشي الى ان هدف الزيارة هو لتأكيد اهمية اقرار قانون انتخاب جديد يعبّر عن المناصفة ولتأكيد الشراكة بين القوات والتيار.

وشدد على ضرورة التحرك لرفض التمديد للمجلس النيابي، لافتا الى ان "الساعات المقبلة ستكون حاسمة وكفيلة بإظهار موقفنا من التمديد".