باسيل: سنمنع التمديد بكل الوسائل

أكد وزير الخرجية جبران باسيل أن التمديد للمجلس النيابي هو اعتداء على الديموقراطية وشدد على أن التيار الوطني الحر سيستعمل كل الوسائل لمنع هذا التمديد.
ولفت باسيل بعد اجتماع التكتل الاسبوعي الى ان الهدف هو اقرار قانون انتخابي جديد وطلب من القوى السياسية المعترضة على التمديد الا تشارك بهذه العملية
واضاف: "سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها".
الى ذلك، علمت الـLBCI ان وفدا من التيار الوطني الحر برئاسة كنعان سيزور بكركي غدا صباحا للبحث في قانون الانتخاب ورفض التمديد.