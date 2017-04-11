باسيل: سنمنع التمديد بكل الوسائل

باسيل بعد اجتماع التكتل الاسبوعي

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الخرجية جبران باسيل أن التمديد للمجلس النيابي هو اعتداء على الديموقراطية وشدد على أن التيار الوطني الحر سيستعمل كل الوسائل لمنع هذا التمديد.



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واضاف: "سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها". ولفت باسيل بعد اجتماع التكتل الاسبوعي الى ان الهدف هو اقرار قانون انتخابي جديد وطلب من القوى السياسية المعترضة على التمديد الا تشارك بهذه العمليةواضاف: "سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها".