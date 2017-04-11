بالفيديو: التقط صورة مع أفعى الكوبرا... فتوفي بعد لحظات

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توفي رجل بعد لحظات قليلة من التقاطه صورة مع أفعى كوبرا وذلك بعدما لدغته.وقد وضع مروّض الأفاعي الكوبرا حول عنق الرجل بينما كان المتفرّجون يُشاهدون ما الذي يحصل ويلتقطون الصور والفيديوهات. لكن الأفعى سرعان ما لدغت الرجل في خدّه.والملفت هو أن الرجل لم يدرك في البداية أنه تعرّض للدغة مليئة بالسم القاتل، فسأل المروض عما إذا كان قد تعرّض للدغة، وبعد دقائق فقد الوعي.وبدلاً من نقل الرجل الى المستشفى تمّ أخذه الى معالجٍ تقليدي في جودبور- الهند، وتوفي في غضون ساعة.يذكر أن سمّ الكوبرا ينتشر في الجسم من خلال مجرى الدم، ويؤي الى الشلل، فشل الجهاز التنفسي والسكتة القلبية ثم الموت.