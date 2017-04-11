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11 نيسان 2017
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باسيل: سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها

باسيل: سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابي,قانون,لدينا,سيكون,باسيل,
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باسيل: سيكون لدينا قانون انتخابي وهذا وعد من التكتل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكل وسائل التحرك في الشارع والدستور وغيرها
 
 
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