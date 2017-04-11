ماركة عالمية تُصمم الأحذية بفراء القطط والكلاب!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبراً مفاده أنّ ماركة Missguided تستخدم فراء القطط في تصاميمها خصوصاً في الأحذية.واللافت أنّه يتم الآن التحقيق لمعرفة ما قصّة الأحذية، القفازات والقبعات المصنوعة من الفراء الحيواني.وقد تمّ سحب تصاميم عدّة من مراكز البيع وقد قيل إنّها صُنعت في الصين من فراء القطط، الكلاب، الأرانب، الثعالب، المينك والراكون.وقد زعم المدافعون عن حقوق الحيوانات أنّ ملايين القطط تُسرق من الشوارع في الصين سنوياً ويتمّ قتلها للحصول على فرائها.في سياق متصل، علّقت إحدى المدافعات عن حقوق الحيونات المنتسبة إلى جمعية HSI أيّ Humane Society International، دونا أليسون بالقول إنّ التحقيقات فُتحت في هذا الموضوع بعد شكوى رفعتها زبونة اشترت حذاءً زهرياً بالفراء الحقيقي. واعتبرت أليسون أنّ هذا الموضوع مخيف للغاية.