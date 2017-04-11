البرلمان يوافق على قرار السيسي...اعلان حال الطوارئ

اعلان حال الطوارئ اعتبارا من الواحدة بعد ظهر الاثنين

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LBCI News Lebanon

وافق البرلمان المصري بعد ظهر الثلاثاء بالاجماع على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حال الطوارئ اعتبارا من الواحدة بعد ظهر الاثنين، بحسب ما قالت قناة النيل للاخبار الرسمية.

وكان السيسي قد أعلن مساء الأحد أنه قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بعد بضع ساعات من اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات.

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ودخلت حال الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي اقر في العام 2014.