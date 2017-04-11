فيديو سيحبس أنفاسكم للحظات... اختفى الطفل تحت عجلات القطار فهكذا أنقذه جدّه

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التقطت عدسة كاميرا المراقبة لحظة مرعبة وقع خلالها طفل بين القطار وحافة الطريق في محطّة كرونولا في أستراليا.وفي التفاصيل، وقع الطفل حين كان يُحاول ركوب القطار برفقة جديّه وشقيقته لكنّه وقع بطريقة صادمة.وقد حصل ذلك نتيجة سوء تقدير المسافة بين الطريق والقطار.يُشار إلى أنّ الجدّين شاهدا الطفل يقع الأمر الذي أثار خوفهما وحاولا إنقاذ الطفل فوراً. ولكن لحسن الحظّ لم يُصب الطفل بأيّ أذى.ويُذكر أنّ الحادثة وقعت منذ سنة لكن وزير النقل الاسترالي آندرو كونستان نشره أخيراً للتوعية مع تعليق: "رسالتنا لكم هي أنّ تمسكوا بأيدي الأطفال وتهتموا بهم جيداً في محطّات القطار".