قبلة توأم داخل أحشاء الوالدة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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أصيب ثنائي بالدهشة بسبب صورة الموجات فوق الصوتية.وفي التفاصيل، زارت غاريسا غيل الحامل بتوأم في الأسبوع الـ 25 عيادة الطبيب في بنسلفانيا مع حبيبها راندي الأسبوع الماضي.ولكنهما تفاجآ وفرحا عندما شاهدا طفلتيهما في صورة الموجات فوق الصوتية وهما تتبادلان قبلة.وتعليقاً على ما حصل علّقت الأمّ غاريسا لـ Fox 29 بالقول إنّ فترة الحمل هي الأجمل خصوصاً عندما يتعلّق الأمر برؤية صور الموجات فوق الصوتية.يُشار إلى أنّ الثنائي قرر تسمية التوأم إيزابيلا وكالي. واللافت أنّ غاريسا نشرت الصورة على فيسبوك علّقت عليها بالقول :"إيزابيلا تقبل كالي على خدّها."الجدير ذكره، أنّ هذه العيادات تعطي الموجات فوق الصوتية بـ 3 تقنيات الـ 3D، 4D والـ HD.