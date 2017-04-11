عوارض تتجاهلها المرأة قد تكشف إصابتها بسرطان الثدي!

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ممّا لا شك فيه أن السرطان هو من أخطر الأمراض في عصرنا الحالي، إذ يصيب العديد من أعضاء الجسم.ويعتبر سرطان الثدي من أكثر الأنواع شيوعاً بين النساء، وبالتالي إن معرفة أعراض هذا المرض يساعد السيدات على الكشف المبكر وزيادة فرص الشفاء.ومن أكثر العوارض شيوعاً لسرطان الثدي، تشكّل كتلة ثابتة أو متحركة تلاحظ السيدة وجودها.إلا أن الأمر الأخطر هو أنه هناك بعض العوارض الأخرى التي قد تتجاهلها السيدة والتي تكون بمثابة إنذار خطر للسرطان.ما هي هذه العوارض ؟-إفرازات من الحلمة: تعتبر إفرازات الحلمة، السوائل، أمراً طبيعياً بعد الولادة لأن الثدي يكون مليئاً بالحليب. إلا أنه في حال لاحظت السيدة وجود هذه الإفرازات في إطار آخر عليها أن تنتبه، لأن هذا الأمر يمكن أن يكشف عن مشاكل صحية مختلفة مثل التهابات الثدي، الأورام الحميدة أو الخبيثة.- تغيّرات في مظهر الثدي: يمرّ جسد المرأة بتغيرات مختلفة، وقد يتغيّر شكل الثدي وحجمه مع العمر أو حتى لأسباب وعوامل مختلفة.إن انكماش الحلمة، تغيير مظهر الجلد، تشوه الثدي، الاحمرار والتقشير بالقرب من الحلمة، هي جميعها دلالة على الإصابة بسرطان الثدي.