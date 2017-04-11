آخر الأخبار
11 نيسان 2017
11/04/2017 10:52:51
مصلحة الطلاب في حزب الكتائب تدعو الى تحرك يوم الخميس تزامنا مع جلسة مجلس النواب لرفض التمديد والمطالبة بقانون إنتخابي جديد
مصلحة الطلاب في حزب الكتائب تدعو الى تحرك يوم الخميس تزامنا مع جلسة مجلس النواب لرفض التمديد والمطالبة بقانون إنتخابي جديد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكتائب,الطلاب,مصلحة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً