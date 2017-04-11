موضة وجمال
11 نيسان 2017
Back

بالصور: نيكي ميناج تثير الضجة بفستانها من توقيع مصمم لبناني!

أثارت النجمة العالمية نيكي ميناج ضجّة كبيرة بسبب إطلالتها هذه Lebanon, news ,lbci ,أخبار شربل زوي, فستان,نيكي ميناج,أثارت النجمة العالمية نيكي ميناج ضجّة كبيرة بسبب إطلالتها هذه
episodes
بالصور: نيكي ميناج تثير الضجة بفستانها من توقيع مصمم لبناني!
أثارت النجمة العالمية نيكي ميناج ضجّة كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة.

وفي التفاصيل، اختارت ميناج فستاناً من القماش الشفاف ابتكره المصمم اللبناني العالمي شربل زوي يوم الإثنين لجلسة تصوير في بيفرلي هيلز.

وقد قيل إنّ نيكي أُعجبت بالفستان حين كانت متوجهة لتناول بعض الحلويات بالقرب من صالة عرض المصمم.
الإعلان


يُشار إلى أنّ الفستان يتميّز بمجموعة من الأفاعي المصنوعة بالكريستال وقد نسّقته ميناج مع صندال مشبك من Philipp Plein.

يُذكر أنّ ميناج اعتمدت سابقاً فستاناً من شربل زوي في حفل الـ VMA عام 2015.

إليكم الصور:
Taking advantage of her surroundings: On Monday, Nicki Minaj, 34, turned the valet entrance of the Montage Beverly Hills into her personal photo shoot space

Credit: Nicki thanked Vogue Editor-In-Chief Anna Wintour for helping her boost her name

Special shoot? On Instagram, the raven-haired beauty kept her fans guessing as to the reason for her look

مصدر
إقرأ أيضاً