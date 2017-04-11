بالصور: نيكي ميناج تثير الضجة بفستانها من توقيع مصمم لبناني!

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أثارت النجمة العالمية نيكي ميناج ضجّة كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة.وفي التفاصيل، اختارت ميناج فستاناً من القماش الشفاف ابتكره المصمم اللبناني العالمي شربل زوي يوم الإثنين لجلسة تصوير في بيفرلي هيلز.وقد قيل إنّ نيكي أُعجبت بالفستان حين كانت متوجهة لتناول بعض الحلويات بالقرب من صالة عرض المصمم.يُشار إلى أنّ الفستان يتميّز بمجموعة من الأفاعي المصنوعة بالكريستال وقد نسّقته ميناج مع صندال مشبك من Philipp Plein.يُذكر أنّ ميناج اعتمدت سابقاً فستاناً من شربل زوي في حفل الـ VMA عام 2015.إليكم الصور: