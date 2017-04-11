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11 نيسان 2017
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صورة لوالد يحمل ابنه بعد لحظات على ولادته تثير الجدل... لن تتوقعوا السبب!

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صورة لوالد يحمل ابنه بعد لحظات على ولادته تثير الجدل... لن تتوقعوا السبب!

أثارت صورة والد يحمل ابنه الحديث الولادة جدلاً عبر الانترنت.

وفي التفاصيل، نشرت أخيراً المصوّرة الفوتوغرافية الأسترالية لاسي باريت صورة حميمة لرجل يحمل مولوده الجديد بين ذراعه للمرة الأولى بعد دقيقة واحدة فقط على ولادته.

إلا أن هذه الصورة لاقت نقداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علّق أحد الأشخاص قائلاً:" المشيمة أو البلاسنتا قد أفسدت هذه الصورة الجميلة".
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والملفت هو أن السيدة باريت، المعروفة بتصوير الولادات، لم تتأثر بهذه الملاحظة إذ ردّت من خلال نشر صورة لها في المخاض، وهي جالسة على مرحاض وتقوم بإرضاع طفلها البالغ من العمر سنة واحدة.

إليكم صورة الوالد مع الرضيع:

Melbourne birth photographer Lacey Barrett shared an image of a father cradling his son still attached to his placenta
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