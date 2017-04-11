بالصور: جناح خاصّ لولادة توأم أمل كلوني... والكلفة 1.3 مليون دولار!

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تداولت مواقع الأخبار العالمية خبراً مفاده أنّ كلفة ولادة توأم أمل وجورج كلوني وصلت حتى 1.3 مليون دولار أميركيّ.وفي التفاصيل، قيل إنّ جورج كلوني حريص على ولادة زوجته وسط ظروف ملائمة ومريحة للغاية، لهذا السبب حجز جناح كنسنغتون بكامله في مستشفى تشيلسي أند ويستمنستر في لندن مقابل مبلغ 588 ألف دولار للأسبوع الواحد.أمّا كلفة المرافقة ورجال الأمن الذين سيحيطون بأمل فستبلغ 30 ألف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار لخبيرة تدليك إيطالية.والجدير ذكره، أن كلوني اختار مربيتين للتوأم كلّ واحدة ستتقاضى 400 ألف دولار سنوياً.إليكم صور الجناح: