اشترى دبابة عراقية... ما وجده بداخلها لم يكن في الحسبان!

ما عثر عليه داخل الدبابة كان غبر متوقع!

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LBCI News Lebanon

عثر أحد هواة جمع المعدّات العسكريّة على سبائك ذهبيّة داخل دبابة اشتراها على موقع "eBay" بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار.

وفي التفاصيل، وجد البريطاني نيك ميد البالغ من العمر 55 عامًا خمس سبائك ذهبية في خزان وقود الدبابة الصينيّة من طراز "T-54" قدرّت قيمتها بنحو مليوني دولار.

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وكان نيك قد استكمل مجموعته التي تتكون من 150 قطعة من المعدات العسكرية بعدما ضم إليها الدبابة. لكن خلال تفحصها مع صديقه الميكانيكي لضمان خلوها من الذخيرة أو أي خطر، عثرا على 5 سبائك ذهبية مخبأة داخل خزان الوقود.

ويسود الاعتقاد بأنّ جنوداً عراقيين قاموا بسرقة هذه السبائك أثناء غزو الكويت في عام 1990، وبعدها تم أسر الجنود مع الدبابة، ثم انتهى بها المطاف فى المملكة المتحدة.

وقال نيك: «لم نكن نعلم ما الذي يجب القيام به. ولا يمكننا الذهاب بهذه البساطة إلى الصائغ، وبيعه كل هذا الذهب، لذلك اتصلنا بالشرطة".

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