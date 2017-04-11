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11 نيسان 2017
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البيت الأبيض: واثقون تماما بأن الهجوم الكيميائي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون

البيت الأبيض: واثقون تماما بأن الهجوم الكيميائي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون Lebanon, news ,lbci ,أخبار تماما,واثقون,الأبيض,البيت,
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البيت الأبيض: واثقون تماما بأن الهجوم الكيميائي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون
 
 
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