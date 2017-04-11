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11 نيسان 2017
11/04/2017 12:30:16
البيت الأبيض: واثقون تماما بأن الهجوم الكيميائي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون
البيت الأبيض: واثقون تماما بأن الهجوم الكيميائي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون
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LBCI News Lebanon
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