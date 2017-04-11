لبنان يدخل المنافسة للفوز ببطولة نيمار جونيورز فايف

بطولة نيمار جونيورز فايف

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LBCI News Lebanon

للسنة الثانية على التوالي، سيجمع حب كرة القدم اللاعبين الهواة في لبنان للتباري في بطولة نيمار جونيور لكرة القدم الخماسيّة العالمية من تنظيم "ريد بُل" والتي تحمل إسم" نيمار جونيورز فايف".

وكان لبطولة نيمار جونيورز فايف، التي أطلقها بطل برشلونة نيمار جونيور، تأثير فوري في السنة التي أطلِقت فيها، أيّ في العام 2016، في ظل تنافس أكثر من 10 آلاف فريق و65 ألف لاعب في 47 بلد من بينها لبنان على تحقيق الفوز في بطولة كرة القدم الخماسيّة الأضخم على الصعيد العالمي. وستكون البطولة، هذه المرّة، أوسع نطاقاً في ضوء تصفيات إقليمية في 53 بلد كما تشهد تغيير في القواعد لتمنح عدد أكبر من اللاعبين فرصة التنافس إذ ستفتح البطولة أبوابها للهواة بين عمر 16 و25 سنة مع السماح للاعبين فوق ال25 سنة بأن يكونا جزءًا من الفريق.

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ويمنح نيمار جونيور الفرصة لآلاف من لاعبي كرة القدم الشباب للمشاركة في البطولة التي ستنطلق في لبنان في نهاية الشهر الجاري خلال 4 تصفيات على النحو التالي:

29 نيسان في جونية

30 نيسان في صيدا

1ايار في طرابلس

6 ايار في بيروت

وستتبارى الفرق لاختيار الـ١٦ الأفضل الّتي ستتنافس فيما بينها خلال النهائي الّذي سيقام في ملعب نادي المعني في صيدا يوم الأحد الواقع في 14 ايار المقبل.

وعن مضمون المسابقة، يقول لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة المتمرّس نيمار جونيور" هي لعبة ممتعة وسريعة وتحتاج لكثير من التقنية، فهي الشكل الذي أحببت ممارسته دائماً من كرة القدم، وهذه المرة نلعبها بلمسة خاصة من ابتكارنا، وهي أنه كلما اهتزت شباك الفريق بهدف؛ يخسر واحد من لاعبيه الخمسة في الملعب، ويستمر الوضع كذلك حتى لا يبقى أي لاعب من الفريق الخاسر في الملعب، أو حتى ينتهي وقت المباراة وهو 10 دقائق فقط وأعتقد أن المباريات ستكون بمنتهى الإثارة."

وفي العام الماضي، شارك في تصفيات لبنان 64 فريقاً في تأهلوا ضمن اربع تصفيات تمكّن من خلالها فريق "الأهلي صيدا" من الفوز باللقب المحلي والتأهل للنهائي العالمي لمنافسة 47 فريق آخر من جميع أنحاء العالم ضمن مباريات شديدة الحماس بغية الفوز بالجائزة النهائية وهي لقاء اللاعب نيمار جونيور في برشلونة، إسبانيا بملعب كامب نو الشهير.

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