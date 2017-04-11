قرار ثالث لمجلس شورى الدولة في شأن الايدن باي

في ظرف حوالى الشهر ونصف الشهر، مجلس شورى الدولة يُصدر ثلاثة قرارات متعلّقة بالرملة البيضاء.
القرار الأوّل: توقيف تنفيذ رخصة مشروع الإيدن روك. الشركة المتعهّدة ترفض تنفيذ القرار وتقول إنّ القرار لرخصة قديمة للمشروع.
شورى الدولة يعود ويؤكّد قراره ويُلزم شركة عاشور توقيف تنفيذ رخصة الإيدن باي ويشرح أنّ الرخصة تعديلية وليس هناك رخصة قديمة وأخرى جديدة.
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