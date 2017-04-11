قضية إيلا طنوس...هل توضع على سكتها القضائية الصحيحة غدا؟

بعد مرور أكثر من سنتين على بتر أعضائها الأربعة نتيجة أكثر من ثلاثين خطأً طبياً بحسب تقارير اللجان الطبية، ها هي الطفلة إيللا طنوس تغني، والقضاء يغني على ليلاه، لذلك دعا أهلها ومحبوها الى وقفة أمام قصر العدل ظهر الأربعاء، لمطالبة القاضي جورج رزق بإصدار القرار الظني.
في لبنان بلدها الأم، يذل القضاء إيلا. وفي فرنسا حيث إنتقلت وعائلتها للعيش والمعالجة، تلقى إيللا رعاية أكثر من إستثنائية.
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