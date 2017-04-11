لغط بين الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني...فما هي القضية؟

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بدأت القصة عندما وجه نائب رئيس الرابطة المارونية المحامي توفيق معوض كتابا الى الشيخ وديع الخازن أشار فيه الى أن الاخير ينتحل صفة رئيس المجلس العام الماروني، في حين أن بيان العلم والخبر 163 الصادر عن وزارة الداخلية هو لتأسيس جمعية باسم المجلس العام للجمعيات المارونية، حيث يتبين من نظام هذا المجلس بانه يضم فقط جمعيات خيرية في بيروت، وبالتالي على الخازن تمثيل جميع الجمعيات المارونية.هذا الكتاب استدعى استنكارا من المجلس العام الماروني، وفي بيان اصدره اثر جلسة إستثنائية اعتبر الكتاب بمثابة تطاول وتجن كبيرين على حرمة المجلس ودوره التاريخي وكرامة رئيسه وأعضائه.