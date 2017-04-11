أخبار دولية
11 نيسان 2017
11/04/2017 13:20:09
واشنطن تضم براميل الأسد الى المحظورات وإلّا...
المفاجأة الأميركية التصعيدية الجديدة في وجه الأسد
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LBCI News Lebanon
المفاجأة الأميركية التصعيدية الجديدة في وجه الأسد هي أن استخدام الكيماوي لم يعد الخط الأحمر الوحيد الذي يعرّض النظام السوري لضربات اميركية إضافية. فاستخدام البراميل واستهداف المدنيين في سوريا هو خط أحمر جديد رسمته واشنطن...
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