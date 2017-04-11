أخبار دولية
11 نيسان 2017
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واشنطن تضم براميل الأسد الى المحظورات وإلّا...

المفاجأة الأميركية التصعيدية الجديدة في وجه الأسد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاسد,واشنطن, المفاجأة الأميركية التصعيدية الجديدة في وجه الأسد
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المفاجأة الأميركية التصعيدية الجديدة في وجه الأسد هي أن استخدام الكيماوي لم يعد الخط الأحمر الوحيد الذي يعرّض النظام السوري لضربات اميركية إضافية. فاستخدام البراميل واستهداف المدنيين في سوريا هو خط أحمر جديد رسمته واشنطن...
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