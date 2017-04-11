أخبار دولية
11 نيسان 2017
11/04/2017 13:22:01
رحيل الأسد...يعود بقوّة
نغمة رحيل الأسد عادت الى التداول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,الأسد,نغمة رحيل الأسد عادت الى التداول
LBCI News Lebanon
الصواريخ الأميركية على الشعيرات وإن لم تحمل أهمية كبرى من الناحية العسكرية، إلا أنها شكّلت مقدّمة لانطلاق مرحلة جديدة من السياسة الدولية ولاسيما الأميركية حيال الأسد.
فنغمة رحيل الأسد عادت الى التداول، وبقوّة...
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الأسد
الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً