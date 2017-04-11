رحيل الأسد...يعود بقوّة

نغمة رحيل الأسد عادت الى التداول

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LBCI News Lebanon

الصواريخ الأميركية على الشعيرات وإن لم تحمل أهمية كبرى من الناحية العسكرية، إلا أنها شكّلت مقدّمة لانطلاق مرحلة جديدة من السياسة الدولية ولاسيما الأميركية حيال الأسد.

فنغمة رحيل الأسد عادت الى التداول، وبقوّة...