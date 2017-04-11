إصابة لاعب في انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند ... وتأجيل المباراة

قال نادي بروسيا دورتموند الألماني إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في انفجار هز الحافلة التي تنقل الفريق لأداء مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي اليوم الثلاثاء.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الأسباني مارك بارترا مدافع الفريق أصيب. كما ذكرت شرطة دورتموند أن ثلاثة انفجارات وقعت قرب حافلة. وقال النادي في بيان "بعد قليل من مغادرة حافلة فريق بروسيا دورتموند الفندق إلى الاستاد وقع حادث لحقت أضرار بالحافلة." وأضاف "أصيب شخص واحد وهو الآن في المستشفى" .
وتجدر الإشارة أن المواجهة بين دورتموند وموناكو تأجلت وستقام غداً الأربعاء .
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