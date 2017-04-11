أخبار دولية
11 نيسان 2017
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اعتقال 19 مؤيدا لتنظيم داعش...

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اعتقال 19 مؤيدا لتنظيم داعش...
اعلنت وكالة الاناضول الحكومية التركية اعتقال 19 عنصرا مفترضا في تنظيم داعش الثلاثاء يشتبه في اعدادهم اعمال تخريب في البلاد للاخلال بمسار الاستفتاء المقرر الاحد.
     
واضافت الوكالة ان الاشخاص الـ19 وهم 10 أتراك و9 سوريين، اوقفوا في إزمير غرب البلاد في إطار تحقيق فتحته الشرطة في مخططات للتنظيم المتشدد تهدف الى الاخلال بمسار الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
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كما عثر أثناء المداهمات التي نفذتها الشرطة والاستخبارات في المدينة على عدد كبير من "الوثائق" المتعلقة بتنظيم الدولة الاسلامية وكذلك على "سترات" و"مواد رقمية" سيجري تحليلها، بحسب الوكالة التي اضافت ان الموقوفين كانوا على اتصال بأعضاء في التنظيم في سوريا.
 
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