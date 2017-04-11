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11 نيسان 2017
11/04/2017 16:03:18
فوز الحكمة على اللويزة بعد تمديد الوقت بنتيجة 88-81 في إطار XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
فوز الحكمة على اللويزة بعد تمديد الوقت بنتيجة 88-81 في إطار XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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