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11 نيسان 2017
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فوز الحكمة على اللويزة بعد تمديد الوقت بنتيجة 88-81 في إطار XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة

فوز الحكمة على اللويزة بعد تمديد الوقت بنتيجة 88-81 في إطار XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللويزة,الحكمة,
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فوز الحكمة على اللويزة بعد تمديد الوقت بنتيجة 88-81 في إطار XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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