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11 نيسان 2017
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شرطة دورتموند: التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كان هجوما بمتفجرات شديدة

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شرطة دورتموند: التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كان هجوما بمتفجرات شديدة
 
 
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