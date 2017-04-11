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11 نيسان 2017
11/04/2017 16:05:50
شرطة دورتموند: التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كان هجوما بمتفجرات شديدة
شرطة دورتموند: التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كان هجوما بمتفجرات شديدة
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LBCI News Lebanon
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