ديبالا يخطف الأضواء من ميسي في فوز ساحق لجوفنتوس على برشلونة

ديبالا يخطف الأضواء من ميسي

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LBCI News Lebanon

خطف الأرجنتيني باولو ديبالا الأضواء من مواطنه ليونيل ميسي وسجل هدفين رائعين في فوز كبير لجوفنتوس 3-0 على ضيفه برشلونة الذي ظهر بشكل باهت في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأصبح الفريق الاسباني مضطرا للانتفاضة مجددا في لقاء الإياب بعدما عوض تأخره في الدور السابق 4-0 أمام باريس سان جيرمان في فرنسا إلى فوز تاريخي 6-1 في كامب نو.وضع ديبالا أصحاب الضيافة في المقدمة بعد سبع دقائق ثم أضاف هدفا آخر قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء بينما سجل المدافع جيورجيو كيليني الهدف الثالث من ضربة رأس في وقت مبكر بالشوط الثاني.

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وكادت الأوضاع تكون أسوأ على برشلونة بعدما أتيحت للمهاجم غونزالو هيغاين فرصتان خطيرتان لكنه أهدرهما.