أخبار دولية
11 نيسان 2017
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السنغال تعتقل 3 يشتبه بأنهم متشددين إسلاميين

الشرطة السنغالية اعتقلت ثلاثة أجانب... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرطة,السنغال, الشرطة السنغالية اعتقلت ثلاثة أجانب...
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السنغال تعتقل 3 يشتبه بأنهم متشددين إسلاميين
أعلنت الشرطة السنغالية الثلاثاء إنها اعتقلت ثلاثة أجانب يشتبه بكونهم متشددين إسلاميين في العاصمة دكار في ثاني عملية اعتقال من هذا النوع هذا العام.
 
واشارت الشرطة في بيان الى أن مغربيين اثنين احتجزا في 29 آذار للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش بينما اعتقل نيجيري في الأول من أبريل نيسان لدى مغادرته السفارة النيجيرية للاشتباه في تجنيده أعضاء لصالح جماعة بوكو حرام.
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وقال البيان إن الرجل النيجيري وصل في الآونة الأخيرة إلى السنغال بعدما أمضى شهرين في موريتانيا المجاورة. وأضاف أن الرجال، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، اعتقلوا إلى أن يفحص الادعاء الأدلة ضدهم.
 
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