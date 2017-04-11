صحف اليوم
11 نيسان 2017
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منازلة قاسية...في "خميس التمديد"

عهد الرئيس ميشال عون مني بضربة قاسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس النيابي,لبنان ,عهد الرئيس ميشال عون مني بضربة قاسية
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منازلة قاسية...في &quot;خميس التمديد&quot;
رأت صحيفة "الراي" الكويتية ان عهد الرئيس ميشال عون مني بضربة قاسية، سواء تم التمديد بالتفاهم او بإدارة الظهر للثنائي المسيحي، اذ لم ينجح في توظيف التفاهمات التي أتتْ به رئيسا لإنتاج قانون انتخابٍ جديد بعدما كان أَسقط القانون النافذ عن سابقِ تصوّر وتصميم.
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واشارت الصحيفة الى ان خسارة شريك "التيار الوطني الحر"  في الثنائي المسيحية، اي "القوات اللبنانية" لا تقل عن تلك التي مُني بها العهد، ربما لانفراط تحالف "14 آذار" الذي كان يقدّم في معركته السياسيّ على الطائفي في لعبةِ التوازن مع "حزب الله" على قاعدة إمساك "14 آذار" بالشرعية مقابل فائض قوة الحزب.
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