المشنوق لـ"الجمهورية": التمديد حاصلٌ غداً

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى خروجه من اجتماع اللجنة الوزارية للتوصل الى قانون الانتخاب بإعلانه أنّه لم يتم التوصل إلى نتيجة، قائلاً "ما لم نصل إليه طوال هذا الوقت لا تتوقّعوا أن نصل اليه في ساعات"، كاشفاً أنه قال داخل اللجنة عن ميثاقية جلسة الخميس "إنّ ميثاقية استمرار عمل المؤسسات الدستورية هي أهمّ ميثاقية قبل أيّ ميثاقية أخرى، والفراغ خطر على الكيان اللبناني وليس على طائفة واحدة".

وأوضَح المشنوق لصحيفة "الجمهورية" انّ الامور لا تزال عالقة عند اثنين أو ثلاثة على المقاعد التأهيلية، ولا بوادر حلحلة، مستبعِداً أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاً آخر لها ولا حتى مجلس الوزراء، وأكّد أنّ التمديد حاصلٌ الخميس، وسيكون هناك نصاب، أمّا من يريد النزول أو الصعود إلى الشارع فمِن حقّه التعبير عن رأيه مع الحفاظ على الأمن.

وبحسب المشنوق فإنه في حال عدمِ التوصل الى قانون انتخاب فإنّ مجلس النواب سيأخذ باقتراح فتوش بالتمديد لمدة سنة وليس أقلّ من ذلك.