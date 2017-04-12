شون سبايسر: أنا اعتذر وما فعلته كان خطأ

قدّم المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر الثلاثاء اعتذارا على الهفوة التي ارتكبها في نفس اليوم بقوله ان الرئيس السوري بشار الاسد هو اسوأ من ادولف هتلر لأن الدكتاتور النازي لم يستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه، في تصريح اثار غضبا عارما لانه بدا فيه وكأنه نسي للحظات المحرقة.
وقال سبايسر عبر شبكة "سي ان ان" الاخبارية الاميركية "بكل صراحة، لقد ارتكبت خطأ بادلائي بتعليق غير لائق وغير حساس حول المحرقة، وليس هناك اي مجال للمقارنة"، مضيفا "لهذا السبب انا اعتذر وما فعلته كان خطأ".
وكان سبايسر اوقع نفسه في ورطة خلال مؤتمره الصحافي اليومي بقوله ان هتلر، خلافا للاسد، لم يستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه.
ولدى حديثه عن هجوم خان شيخون الكيميائي في سوريا الذي تتهم واشنطن نظام الرئيس بشار الأسد بارتكابه، قال سبايسر "لديكم شخص مقزز مثل هتلر لم ينزل حتى الى مستوى استخدام السلاح الكيميائي".