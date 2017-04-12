اسرار الصحف 12-04-2017

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يقالإن رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال أمام زوّاره أمس إنّ الجلسة النيابية الخميس "ميثاقيّة" وإنّ النواب المسيحيين الذين سيشاركون فيها أكثر من أولئك الذين سيقاطعونها.القطبة الانتخابية ان اكثر من طرف نيابي، لا يريد انتخابات نيابية، بما في ذلك، الذين يعارضون علناً التمديد؟!تبين لمهتمين ان الحظ ساعد ثلاثة نواب فغابوا عن اجتماع مكتب المجلس الذي دعا إلى جلسة التمديد.يرفع رئيس أحد الأحزاب في مجالسه الحميمة من وتيرة انتقاداته العنيفة لمرجع كبير من دون توقف!حصل جدل بين نائبين حليفين على خلفية إشكالات بلدية في بعض القرى المحسوبة عليهما.تعرّض مسؤول أمني في حزب بارز للمساءلة على خلفية "خطوة ميدانية" أثارت إستياء وإلتباسات في أوساط سياسية مختلفة.جرى سجال حاد بين رئيس تيار سياسي وشخصية بارزة في حزب كبير على خلفية إعتراض الأول على جهود تبذلها تلك الشخصية لإيجاد مخرج لمسألة حساسة.رغم الأجواء السياسية المتشنّجة التي لا توحي بذلك، لم يستبعد نائب بارز أن يتمّ هذا الأسبوع التوصّل إلى تسوية بشأن قانون الانتخابات النيابية وفق المعادلة التي أطلقها الرئيس حسين الحسيني في وصفه لاتفاق الطائف، حيث اعتبره بُعيد إقراره في المجلس النيابي، أنه "تسوية تُزعل الجميع بالتراضي"، وعليه لا بدّ من صيغة خلاقة لقانون انتخاب "يُزعل الجميع بالتراضي"…