مقتل ضابط واربعة جنود سودانيين في معارك في اليمن

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء مقتل خمسة من عسكرييه، بينهم ضابط، واصابة 22 آخرين، في معارك ضد المتمردين في اليمن حيث تشارك القوات السودانية في التحالف العربي الذي تقوده الرياض دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة أحمد الشامي "احتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط، و22 جريحا"، من دون ان يوضح في اي جبهات تحديدا سقطوا.

واضاف انه "في إطار الواجبات التي كلفت بها ضمن خطة التحالف العربي، نفذت قواتنا باليمن عدة عمليات تعرضية حيث أنجزت اليوم المرحلة الأولى بنجاح كبير باحتلالها جميع الأهداف الموكلة لها وكبدت العدو خسائر كبيرة في الارواح واسرت أعدادا كبيرة منهم".

وينتشر في اليمن مئات الجنود السودانيين في اطار التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.