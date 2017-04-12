تجدد الاشتباكات في عين الحلوة

ارتفعت وتيرة الاشتباكات في محور الطيري في مخيم عين الحلوة، وتسمع أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية في اصداء مدينة صيدا التي تشهد شللا تاما منذ 5 ايام. وسجل اندلاع حريق جراء الاشتباكات في بستان الطيار المجاور لحي الطيرة حيث معقل جماعة المدعو بلال بدر.

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وكانت الاشتباكات قد تجددت ليل أمس في مخيم عين الحلوة بين القوة المشتركة وحركة فتح من جهة وجماعة بلال بدر من جهة ثانية بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيري بسبب الخروقات الامنية التي سجلت بعد ساعات على اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، حيث قررت نشر القوة المشتركة في حي الطيري واعتبار بدر مطلوبا ومطاردا والعمل على اعتقاله وتسليمه.

وكان الشارع التحتاني عين الحلوة شهد مساء أمس اعتصاما لعدد من أبناء المخيم ومناصري حركة فتح دعما لقرار الحسم العسكري ضد مجموعة بلال بدر وللمطالبة بانهاء حالته نهائيا .