من بكركي... كلمة واحدة: استحوا

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اعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان التمديد هو اغتصاب للسلطة ولارادة الناس، لافتا الى ان عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد.وقال على راس وفد من التيار الوطني الحر بعد لقائه البطريرك الماروني مار باشرة بطرس الراعي في بكركي:" سنواجه التمديد نيابة عن كل اللبنانيين ولا احد يتلطى بنسبية وأكثري حتى يفرض امرا واقعا".وراى أن التمديد اليوم هو تمديد للفراغ "لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي".واضاف كنعان:"اما أن نكون اصحاب قضية أو تجار قضية ...ولا يحق لاحد ان يتجاوز الدستور وعقد الشراكة بين اللبنانيين".