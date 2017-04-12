امطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

طقس حار ومغبر يسيطر اليوم نتيجة كتل هوائية حارة تتموضع فوق المنطقة الواقعة بين شمال شرقي افريقيا وشبه الجزيرة العربية, يعود ويتحول الطقس الى غير مستقر وممطر يوم غد الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة.

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والطقس لليوم وللايام المقبلة على الشكل التالي:الاربعاء: طقس ربيعي حار نسبيا، غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسب الرطوبة منخفضة، الحرارة ساحلا تتراوح بين 20 و 30 درجة وتهب رياح شرقية ناشطة احيانا وتكون محملة ببعض الغبار، يتحول الطقس الى متقلب بعد الظهر والمساء مع زخات مطر موحلة.-الخميس: طقس منخفض جوي يؤثر على لبنان ويتحول الطقس الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، تنخفض درجات الحرارة انما تبقى دافئة وتتراوح ساحلا بين 15 و 26 درجة.-الجمعة : طقس متقلب غائم جزئيا مع تساقط امطار متفرقة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 21 درجة.