أمن وقضاء
12 نيسان 2017
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هل تمنع جرافات Sawaya Construction التمديد؟

هذا ما أعلنه جاد صوايا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاد صوايا,جرافات,هذا ما أعلنه جاد صوايا...
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هل تمنع جرافات Sawaya Construction التمديد؟
أعلن رجل الأعمال جاد صوايا أن الجرافات التابعة لشركة Sawaya Construction ستمنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي من اجل التمديد للمرة الثالثة على التوالي.
 
و​اكد صوايا عبر صفحته على فايسبوك ان جرافات شركته ستقفل الطريق بالسواتر الترابية يوم الخميس.
 
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