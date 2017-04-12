هل تمنع جرافات Sawaya Construction التمديد؟

هذا ما أعلنه جاد صوايا...

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LBCI News Lebanon

أعلن رجل الأعمال جاد صوايا أن الجرافات التابعة لشركة Sawaya Construction ستمنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي من اجل التمديد للمرة الثالثة على التوالي.

و​اكد صوايا عبر صفحته على فايسبوك ان جرافات شركته ستقفل الطريق بالسواتر الترابية يوم الخميس.