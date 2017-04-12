أمن وقضاء
12 نيسان 2017
12/04/2017 09:50:46
هل تمنع جرافات Sawaya Construction التمديد؟
هذا ما أعلنه جاد صوايا...
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LBCI News Lebanon
أعلن رجل الأعمال جاد صوايا أن الجرافات التابعة لشركة Sawaya Construction ستمنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي من اجل التمديد للمرة الثالثة على التوالي.
واكد صوايا عبر صفحته على فايسبوك ان جرافات شركته ستقفل الطريق بالسواتر الترابية يوم الخميس.
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