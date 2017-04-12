آخر الأخبار
12 نيسان 2017
12/04/2017 03:14:11
كنعان : سنواجه التمديد نيابة عن كل اللبنانيين ولا احد يتلطى بنسبية وأكثري حتى يفرض امرا واقعا
كنعان : سنواجه التمديد نيابة عن كل اللبنانيين ولا احد يتلطى بنسبية وأكثري حتى يفرض امرا واقعا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيابة,التمديد,سنواجه,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً