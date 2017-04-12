أخبار دولية
12 نيسان 2017
12/04/2017 03:15:20
بالصورة - اطلاق أول قطار تصدير من المملكة المتحدة إلى الصين
«موانئ دبي» تعيد إحياء «طريق الحرير» بأول قطار تصدير من المملكة المتحدة إلى الصين
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LBCI News Lebanon
شهد ميناء "لندن غيتواي" التابع لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، أمس، إطلاق أول قطار تصدير من المملكة المتحدة إلى الصين، يحمل على متنه عدداً كبيراً من الحاويات المملوءة بالسلع البريطانية، وذلك بعد أقل من ثلاثة اشهر على وصول أول قطار استيراد من الصين الى المملكة المتحدة
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وأكدت "المجموعةط أن هذه الخطوة تمثل تطوراً لافتاً في تطبيق مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي أطلقتها الصين بهدف إعادة إحياء طريق "تجارة الحرير القديم" إلى الغرب، والتي تعد دولة الإمارات و"موانئ دبي العالمية" من أبرز داعميها.
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