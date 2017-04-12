بالصورة - اطلاق أول قطار تصدير من المملكة المتحدة إلى الصين

شهد ميناء "لندن غيتواي" التابع لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، أمس، إطلاق أول قطار تصدير من المملكة المتحدة إلى الصين، يحمل على متنه عدداً كبيراً من الحاويات المملوءة بالسلع البريطانية، وذلك بعد أقل من ثلاثة اشهر على وصول أول قطار استيراد من الصين الى المملكة المتحدة

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