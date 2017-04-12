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12 نيسان 2017
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كنعان: التمديد اليوم هو تمديد للفراغ لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي

كنعان: التمديد اليوم هو تمديد للفراغ لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمديد,اليوم,التمديد,كنعان,
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كنعان: التمديد اليوم هو تمديد للفراغ لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي
 
 
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