آخر الأخبار
12 نيسان 2017
12/04/2017 03:20:58
كنعان: التمديد اليوم هو تمديد للفراغ لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي
كنعان: التمديد اليوم هو تمديد للفراغ لاننا نعيش فراغا والخروج منه هو باجراء الانتخابات وفق قانون جدي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمديد,اليوم,التمديد,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً