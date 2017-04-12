الشرطة الألمانية تبحث في فرضية "الرابط الاسلامي" بتفجيرات دورتموند

افادت تقارير صحافية ألمانية الأربعاء ان الشرطة تحقق في فرضية "الرابط الاسلامي" بالتفجيرات الثلاثة التي استهدفت الثلاثاء حافلة تقل لاعبي نادي دورتموند لكرة القدم، بعد العثور على رسالة في الموقع تذكر اعتداء برلين العام الماضي، والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وتشير الرسالة أيضا الى مشاركة ألمانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق، بحسب وسائل اعلام منها صحيفة "سودويتشي تسايتونغ" ووكالة "د ب أ" الالمانية.

وكان التنظيم الجهادي تبنى في كانون الاول 2016 اعتداء أوقع 12 قتيلا دهسا بشاحنة في سوق مقامة لمناسبة عيد الميلاد.