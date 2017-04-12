رسالة من برّي إلى ماجدة الرومي.. ماذا قال فيها؟

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أرسل لماجدة الرومي رسالة

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LBCI News Lebanon

إستلمت الفنانة ماجدة الرومي وسام الاستحقاق المدني من ملك إسبانيا فيليب السادس في السفارة الإسبانيّة في بيروت، معتبرةً أنّ هذا التكريم هو هديّة من السماء. وأضافت "هذا دليل على أنّ أعمالي الفنية قد وصلت إليهم، واستطعت الحصول على هذا التقدير، الحمدلله هذا التكريم يملأني حماساً فوق حماسي".

وتحدثت ماجدة الرومي لمجلّة "سيدتي" أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أرسل لها رسالة شفهيّة مع ممثّله في حفل التكريم النائب إميل رحمة واصفاً إيّاها بـ"ملكة الملكات". وعلّقت قائلةً "تأثّرت كثيراً. الذي لا يكبر في بلده لا يستطيع أن يكبر خارج بلده، حصولي على تقدير من سياسيّ بهذا المستوى الرفيع، هذا يكبّرني قيمة. أشكر دولة الرئيس بري، وأتمنى له ولكلّ السياسيين التوفيق".