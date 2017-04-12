لافروف لتيلرسون: نريد معرفة "النوايا الحقيقية" لواشنطن

لافروف يريد أن يعرف النوايا الحقيقية للبيت الأبيض

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم ان خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا ستبقى دائما مفتوحة.

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وأوضح أنه يود استغلال محادثاته في موسكو لفهم أسباب وجود اختلافات حادة بين موسكو وواشنطن وإيجاد سبيل لمد الجسور بينهما.

وأشار في تصريحات في مستهل المحادثات إلى أنه يتطلع إلى مناقشات صريحة مع لافروف.

بدوره،رأى لافروف خلال اجتماعه أنه من المهم عدم السماح بتكرار الضربات الأميركية في سوريا، معتبراً أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي غير قانونية، قائلاً:نريد معرفة "النوايا الحقيقية" لواشنطن.