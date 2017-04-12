ميقاتي: البعض صاغ صفقة سياسية من بنودها تأجيل الانتخابات

ميقاتي: ما آل اليه الوضع في مسألة قانون الانتخابات ليس مستغربا او مفاجئا

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LBCI News Lebanon

اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي إن ما آل اليه الوضع في مسألة قانون الانتخابات ليس مستغربا او مفاجئا، لاننا " نذكر كيف تم الالتفاف على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق على سلة شاملة للحل تتوج بانتخاب رئيس للجمهورية، ولجأ البعض الى صياغة صفقة سياسية واضحة المعالم ادت الى انتخاب الرئيس ميشال عون ومن بنودها ايضا تأجيل الانتخابات النيابية".

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واشار الى ان الحكومة التي كان عنوانها الابرز اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية واجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون الجديد ، تجاهلت هذا الموضوع وقررت قبل ايام قليلة من انتهاء المهلة الدستورية تشكيل لجنة وزارية لوضع قانون جديد، من باب رفع العتب ليس الا، كما خالفت القوانين المرعية بعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واقرار الاعتمادات اللازمة وعدم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ، كما تقتضي الاصول .

وقال ميقاتي: "يتم وضعنا جميعا اليوم امام خيارين احلاهما مر، اما التمديد لمجلس النواب لمهلة محددة لضمان استمرارية المؤسسات الدستورية ،وإما الفراغ الذي يؤدي الى تقويض المؤسسات الدستورية برمتها وادخال البلد في حال من انعدام الوزن، خبرنا مثلها في ايام سوداء".

وأضاف:" كفى تشاطرا وتذاكيا على اللبنانيين واعلنوا اتفاقاتكم امام الناس، ولا يزايدن احد على احد بشارع من هنا وتحرك من هناك، او بلاءات كلامية لا جدوى منها".

ودعا ميقاتي لوقف الشحن الطائفي والمذهبي، وتطبيق الدستور وتفعيل المؤسسات الدستورية واقرار قانون جديد للانتخابات يراعي اتفاق الطائف وروحيته ويصون العيش الواحد بعيدا من مشاريع انتخابية غوغائية وخطابات طائفية مقيتة لا تؤدي الا الى المزيد من الانقسام.