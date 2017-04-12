بوتين: العلاقات مع واشنطن تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: سوريا أوفت بالتزاماتها الخاصة بالتخلص من الأسلحة الكيميائية

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت اليوم أن مستوى الثقة بين واشنطن وموسكو تدهور منذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

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وردا على سؤال عن العلاقات منذ تنصيب ترامب ، قال بوتين وفقا لنسخة من المقابلة نشرها الكرملين "يمكن القول إن مستوى الثقة على مستوى العمل خاصة المستوى العسكري لم يتحسن بل تدهور."

وعن الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بشن هجوم كيميائي في محافظة إدلب، أكد بوتين إن دمشق تخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيميا​ئية.

وأوضح أنه يرى أن هناك تفسيرين للواقعة في محافظة إدلب وهما إما أن ضربات جوية للحكومة السورية أصابت مستودعا للأسلحة الكيميائية تابعا للمعارضة مما أدى لانبعاث غاز سام أو أن الحادثة مختلقة لتشويه صورة الحكومة السورية.