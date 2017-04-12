بدء التحركات رفضاً للتمديد...وهذا ما دعا اليه القوات والتيار

حزب "القوات اللبنانية" يدعو جميع اللبنانيين في المناطق كافة الى الاقفال الشامل والتام والى الإضراب العام غدا استنكاراً للتمديد الثالث للمجلس النيابي

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LBCI News Lebanon

دعا حزب "القوات اللبنانية" جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى الاقفال الشامل والتام، والى الإضراب العام يوم الخميس الواقع فيه ١٣ نيسان ٢٠١٧، وذلك استنكاراً للتمديد الثالث للمجلس النيابي.

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ورأى الحزب في بيان أن الحلّ الفعلي للأزمة الحالية يكون من خلال إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن اكبر قدرٍ ممكن من المناصفة الفعلية، ولا يكون بتمديد ثالث للمجلس النيابي.

كما دعا التيار الوطني الحر جميع اللبنانيين في المناطق كافة الى ممارسة حقّهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثالث للمجلس النيابي، بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة، والمشاركة في كل التحركات التي سيعلن عنها تباعا يوم غد.

ويعتبر التيار ان اقرار قانون انتخابات جديد يؤمن المناصفة والشراكة ويحترم الميثاق، هو الممر الالزامي لتصحيح تكوين السلطة، على اسس سليمة، انطلاقا من المجلس النيابي، المؤسسة الدستورية الام.