فرنسا ترى في الهجوم الأميركي على سوريا وسيلة لإحياء محادثات السلام

يتزايد الضغط على بوتين حتى يقطع علاقاته مع الأسد

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LBCI News Lebanon

رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند في مقابلة صحفية نشرت اليوم إنه على فرنسا وباقي أوروبا استغلال الضربة الصاروخية الأميركية على سوريا الأسبوع الماضي كأداة لإحياء مفاوضات السلام بين الأطراف المتحاربة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو موند" لفت الى أن معلومات الاستخبارات تشير إلى أن الهجوم الذي نفذ بغاز الأعصاب ودفع الولايات المتحدة لقصف قاعدة جوية سورية بالصواريخ له طبيعة تكتيكية ونفذ بطائرة.

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وتلقي القوى الغربية الكبرى وحلفاؤها بالشرق الأوسط باللوم في الهجوم على الرئيس السوري بشار الأسد وتسعى هذا الأسبوع لمحاولة فرض عزلة عليه بسبب الهجوم الذي وقع في مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

ويتزايد الضغط أيضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يقطع علاقاته مع الأسد.